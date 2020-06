Geen product placement meer in jeugdprogramma's MDG

26 juni 2020

13u08

Bron: Belga 1 Product placement in jeugdprogramma's, op televisie of via andere kanalen, wordt verboden. Dat is één van de vele maatregelen in een Vlaams ontwerpdecreet dat een Europese mediarichtlijn omzet. Het nieuwe decreet wil gelijke regels creëren voor alle aanbieders, via tv, internet en videoplatformen.

De Europese richtlijn dateert al uit 2018. Het Europees Parlement besloot toen om te proberen een gelijk speelveld te creëren over heel Europa. Media zijn immers niet meer beperkt tot de landsgrenzen. Een van de meest zichtbare maatregelen uit de mediarichtlijn was dat alle streamingdiensten 30 procent Europese content moeten aanbieden.

PP verboden in kinderprogramma’s

Vlaanderen heeft de richtlijn nu omgezet in 55 lokale maatregelen. Zo wordt product placement verboden in kinderprogramma's van alle mediaspelers. De VRT bant die vorm van reclame al langer. Bij product placement in programma's voor volwassenen moet alle aanbieders voortaan 'pp' in beeld laten verschijnen, zoals de tv-zenders nu al doen.

Pictogrammen

Programma's op tv of via andere aanbieders moeten voortaan meer informatie geven over de inhoud, zoals geweld of haatspraak. De aanbieders mogen zelf kiezen op welke manier ze die info geven. Het kabinet van Vlaams Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) verwacht dat ze dat in de praktijk vaak met pictogrammen zullen oplossen.

Inhoud blokkeren voor kinderen

Een andere opvallende maatregel is dat ouders inhoud moeten kunnen blokkeren voor hun kinderen. Ze moeten op de digicorder bijvoorbeeld kunnen instellen dat hun kroost geen programma's met kwalificatie 12+ kan kijken.

Programma’s gemakkelijker terugvinden

De aanbieders moeten tot slot ook zorgen dat Vlaamse programma's makkelijker zijn terug te vinden, zoals in de tv-theken van Proximus en Telenet, en online. Als ze daartoe zelf geen initiatief nemen, zal de regering dat doen. “Er wordt geen strakke deadline opgelegd, maar ik wil er wel vaart achter steken”, is te horen bij Dalle.

Na de zomer buigt het parlement zich over het ontwerpdecreet. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels ten laatste begin volgend jaar van kracht worden.

