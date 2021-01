Geen negatieve test? Retour! Al 69 reizigers teruggestuurd vanuit België

225.000 PLF’s sinds Kerstmis

Volgens het kabinet-Verlinden kan iemand die in Brussel niet over de juiste documenten beschikt, worden teruggestuurd, wat eerder eerder al 69 keer gebeurde met autobestuurders en passagiers van vliegtuigen en treinen. De pv’s die werden uitgeschreven gaan alleen over het ontbreken van een negatieve test. Wanneer er het PLF-document niet is ingevuld kan daar bij aankomst nog een mouw worden aan gepast, al volgt dan wel een boete. De meeste reizigers vullen het PLF-document overigens zeer getrouw in. Sinds Kerstmis werden de documenten al 225.558 keer ingevuld, waarvan 195.517 keer door passagiers uit een rode zone. Indien reizigers in Londen door de mazen van het net glippen en in Brussel worden betrapt, dan is dat verantwoordelijkheid van Eurostar en kan de maatschappij worden gesanctioneerd.