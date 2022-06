Geen iOS 16 voor iPhone 6s, 7 en SE, verstuurde berichten bewerken en nieuwe MacBook Air: dit onthouden we van WWDC 2022

Dit najaar krijgen Apple-toestellen weer eens een resem nieuwigheden. Tijdens de Keynote van het Worldwide Developer Conference (WWDC) 2022 stelde het bedrijf iOS 16 voor, met onder andere het nieuwe vergrendelscherm voor iPhones. Daarnaast zullen Apple Watches meer kunnen op sportief vlak, wordt de iPad nog wat meer laptop en is er een nieuwe MacBook Air, die gebruik zal maken van het nieuwe macOS Ventura. Dit jaar zullen echt een aantal iPhones, Apple Watches en Macs géén update krijgen. Alle belangrijke aankondigingen hebben we in dit stuk voor je samengevat.

Ondanks de verwachtingen kregen we geen eerste blik op de virtual reality headset van Apple. Bovendien was er geen nieuwe Mac Pro te bespeuren. Zoals verwacht toonde de techgigant geen nieuwe iPhones, Apple Watches of AirPods. Toch was er veel interessant nieuws voor wie een Apple-toestel gebruikt.

iOS 16: zet je vergrendelscherm naar je hand, betere notificaties

Het vergrendelscherm van de iPhone is één van de aspecten waar volgens velen nog werk aan is. Apple lijkt de klaagzang te hebben gehoord, want in iOS 16 is er heel wat nieuws. Je zal kunnen kiezen tussen verschillende lettertypes en kleuren, bovendien zullen foto’s op “artistieke” wijze zorgen voor een gelaagd effect.

Volledig scherm Het vernieuwde vergrendelscherm van iOS 16 © Apple

Ook zal het mogelijk worden om widgets toe te voegen, waardoor je bijvoorbeeld in een oogopslag naar de weersvoorspelling kan kijken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor ‘Live activiteiten’. Denk daarbij aan de weergave voor muziek die afspeelt, maar dan voor zaken als het volgen van een maaltijdkoerier of een sportactiviteit.

Je kan ook verschillende versies van het vergrendelscherm instellen en ertussen wisselen naar gelang de situatie. Je kan ook zo’n versie koppelen aan je Focus-instelling. Een idee is een widget voor je agenda koppelen aan je Werk-focus.

Volledig scherm Meldingen verschijnen onderaan het scherm bij iOS 16 © Apple

Meldingen zijn ook aangepast en komen nu vanaf de onderkant van het vergrendelscherm tevoorschijn. Zo is er ruimte voor de widgets en dergelijke. Je zal meldingen ook kunnen verbergen van dat scherm door ze naar beneden te vegen.

De update naar iOS 16 zal deze herfst beschikbaar worden gemaakt voor alle modellen vanaf de iPhone 8. Dat betekent dat de iPhone 6s, iPhone 7 en eerste generatie iPhone SE na vele jaren geen nieuw besturingssysteem krijgen.

Ook apps als Berichten, Kaarten en Fitness fors vernieuwd

Wie iMessage in de Berichten-app gebruikt en al eens een tikfout maakt, zal blij zijn te lezen dat vanaf deze herfst het mogelijk zal worden om verzonden berichten aan te passen of te verwijderen. Het wordt ook mogelijk om chats als ongelezen te markeren om er later op terug te komen.

De vernieuwde versie van Apple Kaarten wordt ook eindelijk uitgerold in onze contreien. Dat betekent een pak meer details in België en Nederland. Waarschijnlijk komt er ook 3D-weergave van gebouwen en zal de app in ons land snelheidslimieten tonen.

De Fitness-app, bekend en berucht voor de activiteitsringen, zal standaard worden meegeleverd met iOS 16. Ongeacht of je een Apple Watch gebruikt of niet zal je in de app kunnen zien of je voldoende actief bent geweest. De bewegingssensoren in de iPhone houden dan je gegevens bij of er wordt gebruik gemaakt van informatie uit andere apps.

Ook dit jaar nieuwe wijzerplaten voor watchOS en meer mogelijkheden voor triatleten

Wie de Maankalender nodig heeft, zal vanaf watchOS 9 aan de hand van een nieuwe wijzerplaat een handig overzicht krijgen met de Gregoriaanse kalender erbij. Ook werd de wijzerplaat Astronomie vernieuwd met een dynamische weergave van de aarde, maan en het zonnestelsel. Er zijn ook een heel aantal nieuwe mogelijkheden om wijzerplaten naar je hand te zetten met complicaties.

Sporters onder ons zullen in de Work-out-app eindelijk hun hartslagzones kunnen bijhouden tijdens een sportsessie. Triatleten kunnen in die app binnenkort Multisport gebruiken, dat automatisch detecteert wanneer je zwemt, fiets of hardloopt. Hardlopers krijgen meer gegevens van de Apple Watch, waaronder staplengte en grondcontacttijd. Ook zal het mogelijk worden om meldingen te krijgen van je tempo op vaak afgelegde routes en of dat boven of onder het gewoonlijke ligt.

Volledig scherm Verschillende nieuwe functies van watchOS 9 © Apple

Er komt ook een Medicijnen-app voor de Apple Watch die je kan helpen met het bijhouden van je inname van vitamines, supplementen en medicijnen.

De Apple Watch zal meer en nauwkeuriger gegevens verzamelen over je slaappatronen. Dat wordt dan weergegeven in de Slaap-app van de smartwatch of de Gezondheid-app op de iPhone. Apple gebruikt daarvoor naar eigen zeggen computermodellen gebaseerd op “een van de grootste en meest diverse populaties”. Het zou moeten bijdragen tot een meer accurate analyse van je nacht.

De update watchOS 9 komt er voor de Apple Watch Series 4 of nieuwer gekoppeld aan een iPhone 8 of nieuwer of iPhone SE (2e generatie) of nieuwer waarop iOS 16 is geïnstalleerd. De Apple Watch Series 3 uit 2017 valt dus uit de boot.

Met iPadOS 16 komt de tablet nog wat dichter bij een laptop

Elk jaar wordt de grens tussen iPadOS en macOS vager en vager. Met de update naar iPadOS 16 wordt het nu eindelijk mogelijk om venster van verschillende grootte tegelijkertijd te gebruiken. ‘Stage Manager’ moet de verschillende vensters automatisch ordelijk houden. Bovendien krijgen iPads met een M1-chip ondersteuning voor een extern beeldscherm met een resolutie tot 6K.

Volledig scherm 'Stage Manager' op iPadOS 16 © Apple

Creatieve professionals zullen aan de hand van ‘Referentiemodus’ het scherm van de 12,9 inch iPad Pro met Liquid Retina XDR-scherm kunnen gebruiken voor zaken als kleurencorrectie. Ook kan het beschikbare geheugen worden vergroot aan de hand van de opslagruimte voor de meest veeleisende applicaties.

Updates aan de verschillende apps als Berichten en Kaarten zullen ook uitrollen naar iPadOS 16. De nieuwe software is er vanaf dit najaar voor de iPad (5e generatie en nieuwer), iPad mini (5e generatie en nieuwer), iPad Air (3e generatie en nieuwer), en alle iPad Pro-modellen, aldus Apple.

De MacBook Air krijgt nieuwe M2-processor en nieuw design

De MacBook Air is stevig opgefrist en ziet er nu grotendeels uit als de andere recent vernieuwde Apple-laptops. Het toestel is nog steeds erg dun, maar heeft een meer hoekig ontwerp. Er zijn ook twee nieuwe kleuren: matzwart (middernacht) en een soort van goud (sterrenlicht). Er is een 1080p-webcam, een groter scherm van 13,5 inch, vier speakers, mogelijkheid tot 24 gigabyte aan geheugen en ondersteuning voor de nieuwe MagSafe-opladers.

Volledig scherm De nieuwe MacBook Air © AFP

Aan de binnenkant is de gloednieuwe M2-processor uit eigen huis te vinden. Die moet nóg efficiënter zijn dan de M1-chip en tegelijkertijd ook sneller zijn op vlak van CPU, GPU en berekeningen voor artificiële intelligentie.

Ook de goedkoopste MacBook Pro met 13 inch scherm krijgt na twee jaar een M2-processor dit jaar, waardoor zware video’s bewerken bijvoorbeeld beter zou moeten verlopen. Ook hier is er nu de mogelijkheid om te upgraden tot 24 GB aan werkgeheugen.

De nieuwe MacBook Air en MacBook Pro (13 inch) zijn vanaf “volgende maand” te koop. De Air start aan 1519 euro, de Pro zal te koop zijn vanaf 1619 euro.

Een nieuwe manier van multitasken in macOS Ventura

Wie verschillende programma’s tegelijkertijd gebruikt op een Mac-computer zal met het nieuwe macOS Ventura vanaf de herfst gemakkelijker ertussen wisselen. ‘Stage Manager’ zal geopende vensters automatisch aan de linkerkant van het scherm sorteren, wat ook bij iPadOS 16 mogelijk zal zijn.

Volledig scherm macOS Ventura © Apple

Daarnaast is het instellingenscherm grondig vernieuwd, zal je meer kunnen vinden met Spotlight-zoeken, kan je gemakkelijker een FaceTime-videogesprek overdragen naar je iPhone en kan je tabbladen in groep delen met iemand. Ook wordt het mogelijk om je iPhone te gebruiken als webcam, voor wie de slechte kwaliteit van de ingebouwde camera beu is. Ook moet Metal 3 game-ontwikkelaars de kans geven om meer kracht te putten uit Apple Silicon-processoren.

De update naar macOS Ventura wordt deze herfst verwacht. Apple-computers die voor het jaar 2017 werden uitgebracht, zullen de update niet krijgen.

