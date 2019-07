Dad heroes Gesponsorde inhoud Geen ‘hotel mama’ bij Kürt Rogiers: “de dochters moeten hun deel doen in het huishouden. En ik ook” Aangeboden door Dash

08u00 0 Plaats je Kürt Rogiers voor het dilemma: een avondje uit met vrienden of een avondje bij zijn dochters Merlijn (10), Lola (14) en echtgenote Els? Dan kiest hij het laatste. Hij heeft het zo naar zijn zin thuis, met zijn drie vrouwen. Behalve wanneer hij de was moet doen. “Ik ben een ramp in het huishouden. Maar ik ga Els zeggen dat ze het me moet leren.”

Probeer Kürt Rogiers maar eens te pakken te krijgen dezer dagen. De man staat om kwart na vier ’s ochtends op, sjeest na de ochtendshow van Joe om negen uur ’s ochtends richting de Familiestudio’s, is pas om kwart na acht ’s avonds opnieuw thuis en moet een uur later alweer zijn bed in. Geen wonder dat er niet veel tijd overblijft voor de was en de plas.

“Ik vul wel altijd de vaatwasser”, vult Kürt aan. “En dat doe ik toch iets beter dan Els, als je ’t mij vraagt. (lacht) Ik weet gewoon hoe ik hem optimaal vol krijg. De tuin onderhouden doe ik ook. Maar de was blijft een mysterie voor me. Ik lijk de kleren altijd verkeerd te sorteren, vind de machine best intimiderend. Vroeger geloofde ik wel dat ik een ‘nieuwe man’ was, want ja: ik spreek weleens over mijn gevoelens en kan het haar van mijn dochters vlechten. Maar ik heb dus nog een lange weg te gaan.”

Nu Kürt dat inziet, wil hij veranderen. “Ik ga het Els echt vragen. ‘Leer mij wassen, alsjeblieft’. De kinderen beginnen we immers ook bij te brengen dat ze hun deel moeten doen in het huishouden. ‘Dit is geen hotel mama’, vertel ik hen. Ik heb bij mijn ouders thuis dezelfde les gekregen. Daar zagen we ook dat mijn vader veel hielp in het huishouden en op den duur droeg iedereen spontaan zijn steentje bij.”

Kürt volgt het goede voorbeeld van zijn vader wel vaker, nu hij zelf ook papa is. Hij spoort z’n dochters ook aan om ecologisch te leven, bijvoorbeeld, en om na te denken. “Het ergste dat een mens kan zijn is onverschillig, vind ik. Dus praten Els en ik soms over politiek met Merlijn en Lola. Ik wil dat ze standpunten ontwikkelen en die kunnen verdedigen.” Nog een belangrijke les die Kürt hen wil meegeven: ‘don’t look back in anger’. “De jaren van liefdesverdriet komen eraan, hé. Als Merlijn en Lola ooit ontgoocheld zullen zijn of gekwetst worden, wil ik niet dat ze in de negativiteit blijven hangen.”

Ten huize Rogiers hebben good vibes de bovenhand. Qualitytime wordt er intens beleefd, zeker door Kürt. “Voorbije zondag kon ik met mijn drie vrouwen gezellig op het terras eten. Met de hond aan mijn voeten, vooraf een aperitiefje, exotische playlist op en de heupen losschudden met Merlijn. Het grote geluk hoeft voor mij niet, aan één zo’n perfect moment per dag heb ik genoeg.” En samen met zijn drie vrouwen de was doen kan vanaf nu ook zo’n perfect moment zijn.

