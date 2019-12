Donorcentrum roeselare Gesponsorde inhoud Geen excuus meer om geen bloed te geven: deze 5 hotspots in Roeselare zijn vlakbij het donorcentrum Aangeboden door Rode Kruis Vlaanderen

12 december 2019

08u00 0 Bloed of plasma geven in het nieuwe donorcentrum van Roeselare was nog nooit zo makkelijk. Er is de uitstekende ligging aan het stationsplein, met daarbij ook een spotgoedkope parking (die zelfs gratis is als je doneert!). Bovendien zit je aan het begin van de grootste winkelstraat van de centrumstad, op een boogscheut van de markt. Er is dus geen excuus meer om geen bloed te doneren! Mocht je er wel nog eentje nodig hebben, dan geven we graag vijf tips om je goede daad meteen te combineren met een bijzonder fijne dag in Roeselare.

1. Cityscoop

Op minder dan 200 meter van het donorcentrum vind je de stadscinema Cityscoop, een van de weinige bioscopen in Vlaanderen die niet in handen is van een internationale keten. De troeven: zeven gezellige zalen, overal oldschool rood velours én een familiale aanpak. De cinema is immers al generaties lang in handen van dezelfde familie en iedereen steekt er de handen uit de mouwen. En laat bloed geven nu juist hét ideale excuus zijn om een uurtje of twee geen zware inspanningen te leveren en aan te sterken met de nodige portie suikers…Cityscoop, Gasstraat 25, Roeselare. Info: www.cityscoop.be

2. Crème De La Crema en Now Me

Aan de andere kant van het stationsplein vind je het fantastische Crème De La Crema. De barista heeft een onovertroffen koffiekennis en schotelt je de perfecte kop zwart goud voor. Wie het koffiedrinken graag combineert met een bezoek aan de winkelstraat zit dan weer goed bij Now Me, vlakbij de markt. Een heel fijne koffiebar met een uitstekende service, een gamma verse taarten en heerlijke koffie. Ook leuk: het tweede deel van de zaak is een winkel waar je ongetwijfeld bakken inspiratie opdoet voor een leuk (kerst)cadeautje.

Crème De La Crema, Hendrik Consciencestraat 70, Roeselare. Info: www.facebook.com/cremedelacrema1

Now Me, Noordstraat 7, Roeselare. Info: www.facebook.com/nowme.be

3. Comptoir Magrite

Een verborgen pareltje binnen het bruisende horecaleven van Roeselare is Comptoir Magrite. Op nog geen vijf minuten van het donorcentrum vind je in een voormalig naaiwinkeltje dit gezellig restaurantje, dat wordt uitgebaat door moeder en dochter. Ma kookt, Griet doet de afwas en samen vormen ze Magrite. Je vindt er eenvoudige gerechten met net dat tikkeltje meer, van lekkere slaatjes tot overheerlijke stoofpotjes of de onnavolgbare jacked potato met pulled pork, zure room en barbecuesaus. In de zomer is er bovendien een gezellig buitenterras. Op vlak van prijs/kwaliteit is dit zeker een van de beste zaken in Roeselare!

Comptoir Magrite, Delaerestraat 20, Roeselare. Info: www.comptoirmagrite.be

4. ARhus

Zeg niet zomaar bibliotheek tegen ARhus. Officieel heet het ook een kenniscentrum. Met de regelmaat van de klok vinden er boeiende activiteiten, lezingen of workshops plaats. Je hebt er een fijne kinderboekenafdeling, studenten kunnen er even tot rust komen en in het sinds kort vernieuwde ARhus Café kan je iets kleins eten of een kop koffie drinken. Tip: ga helemaal tot boven voor een prachtig zicht op de Roeselaarse binnenstad, waar je bloed extra van gaat stromen…

ARhus, De Munt 8, Roeselare. Info: www.arhus.be

5. Koers

Zelfs iemand die geen koersliefhebber is, kan ongetwijfeld een bezoekje aan het wielermuseum Koers smaken. In het vroegere brandweerarsenaal word je ondergedompeld in de indrukwekkende wereld van flandriens en krijg je er unieke erfgoedcollecties te zien. Daarnaast vinden er ook regelmatig tentoonstellingen en workshops plaats, met verder ook leuke activiteiten op kindermaat. In het aangrenzende Koerskaffee blijf je gehydrateerd - in de zomer zelfs op een heel fijn terras, waar heel wat wielertoeristen halt houden.

Koers, Polenplein 15, Roeselare. Info: www.koersmuseum.be

Het donorcentrum in Roeselare is zó centraal gelegen dat je bloed of plasma doneren makkelijk kan combineren met een bezoekje aan een (of meerdere) van deze fijne plekjes in de stad. Kijk op www.rodekruis.be voor meer informatie over doneren.