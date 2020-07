Geen ‘conversietherapie’ meer op Instagram RL

Bron: Belga, BBC, Be Out 0 Instagram heeft vrijdag laten weten voortaan publicaties te weigeren waarin een zogenoemde conversietherapie wordt aangeprezen. Conversietherapie of ‘homogenezing’ is een verzamelnaam voor methoden zonder enige medische of wetenschappelijke basis, die tot doel hebben de seksuele geaardheid van homo’s en lesbiennes te veranderen in heteroseksueel.

Het social media-bedrijf kondigde eerder dit jaar het verbod op advertenties voor deze praktijken al aan. Die advertenties variëren van ‘professionele hulpverlening’ en ‘raadgevend consult’ tot het ‘wegbidden’ van seksuele gevoelens en elektroshocks.

De behandelingen geven onterecht de indruk dat homoseksualiteit een ziekte is die genezen zou kunnen en moeten worden. Bovendien blijkt uit onderzoek dat personen die dergelijke therapieën ondergaan, daardoor een verhoogd risico op depressie en zelfmoord lopen.

"We staan geen aanvallen op personen toe op grond van seksuele oriëntatie of genderidentiteit", zei Tara Hopkins, die bij Instagram directeur publiek beleid is voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. "We passen onze richtlijnen aan en verbieden promotie van diensten die conversietherapieën aanbieden.”

Een woordvoerder van Instagram, eigendom van Facebook, liet weten dat de aanpassing enige tijd zal kosten en niet meteen alle inhoud die wordt gemarkeerd door gebruikers zal kunnen worden verwijderd.

Verboden in Duitsland

In Duitsland is conversietherapie voor minderjarigen al verboden. Wie de methoden aan minderjarigen aanbiedt kan een celstraf of boete tot 30.000 euro krijgen. Ook ouders of voogden die hun kinderen blootstellen aan dit soort behandelingen, kunnen worden gestraft.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) werkt aan een wetsontwerp dat conversietherapie bij minderjarigen in ons land zal verbieden. Dat bevestigde ze in mei van dit jaar aan LGBTQI-nieuwssite Be Out.

