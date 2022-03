Gedigitaliseerde documenten van krijgsraden van koloniale periode overgemaakt aan Congolese archieven

Voor die krijgsraden werden Congolese soldaten en Belgische officieren berecht voor schendingen van het militair en burgerlijk recht. Volgens Digicoljust zijn die procesarchieven “in het bijzonder interessant om de dagelijkse problemen te bestuderen waarmee het Congolese leger te kampen had (insubordinatie, verslaving, seksueel geweld, enzovoort), net als de verschillende vormen van militair bestuur (zowel in vredestijd als in tijden van oorlog) en de vormen van verzet tegen het koloniaal bestuur en hun repressie door de autoriteiten (door de instelling van een militair regime in gebieden die als onstabiel werden bestempeld).”

Meer interesse voor Belgisch koloniaal verleden

De belangstelling voor ons koloniaal verleden is de voorbije jaren sterk toegenomen. Er is bijvoorbeeld het debat over de dekolonisering van de publieke ruimte in Brussel, maar ook de oprichting van een parlementaire commissie in de Kamer naar datzelfde verleden.