Gedaan met verspilling: met deze tips gooi je nooit meer goed voedsel weg Sophie Vereycken

17u03 0 Unsplash Vandaag is het wereldvoedseldag, hoog tijd om eens stil te staan bij onze eigen gewoontes in de keuken. Erg fraai zijn die helaas niet, want jaarlijks gooien we zo'n 36 tot 55 kilogram voedsel weg dat eigenlijk nog prima te eten is. Hoog tijd om daar iets aan te doen. En televisiechef Albert Verdeyen gaf alvast enkele tips om ons daarbij te helpen.

1. De juiste temperatuur

Een koelkast zet je op 4 graden. Het is belangrijk dat alles wat in de koelkast staat voldoende fris blijft, vertelt Verdeyen. Iets dat slechts de helft van de Belgen ook effectief doet.

2. Afdekken

Alles wat je in de koelkast zet, hoor je af te dekken, drukt de kok ons op het hart. Niet alleen om een doordringende geur te vermijden wanneer je de koelkast opent, maar ook omdat het eten anders sneller slecht wordt. Een deksel of plastic folie zijn een must voor eten dat langer vers blijft.

3. Zo weinig mogelijk licht

Mooi hoor, van die glazen weckpotten op het aanrecht, tot boven gevuld met pasta, quinoa of havermout. Maar wist je dat ze ervoor zorgen dat je eten minder lang goed blijft? Voedsel hou je best uit het licht. Kan je echt geen afstand doen van die glazen potten? Zet ze dan gewoon in de kast.

4. Het toverwoord is wokken

Het lijkt wel alsof een krop sla standaard te veel is, of je nu voor één, twee of vijf personen kookt. Gelukkig heeft chef Verdeyen een tip voor ons: "Snij de sla julienne en wok met wat boter." Heel lekker op een tortilla, maar je kan het ook gewoon in een doosje doen en in de koelkast zetten. Dat geldt trouwens ook voor andere groenten. Het vet zal namelijk een bescherming rond het eten leggen, waardoor de groentjes zeker nog een week lekker en knapperig blijven.

Unsplash

5. Te veel saus?

We maken niet graag te weinig, dus hebben we na het eten doorgaans nog een halve liter saus over. Wat doe je daar dan mee? "Of het nu een gazpacho soepje is, een jus van vlees of mosselsaus, je kan alles bijhouden om later opnieuw te gebruiken voor een andere saus," tipt Verdeyen. "Giet de overschot gewoon in een ijsblokjesvorm en bewaar in de diepvries totdat je het weer kan gebruiken bij een volgend gerecht."

6. Melk is een uitstekend bewaarmiddel

Moet je zalm wat langer bewaren? Geen nood, gerookte zalm bewaar je langer dan je denkt. Drenk de zalm gewoon onder in melk. De melk haalt het zout uit de vis, maar zorgt dat de gerookte smaak behouden blijft.

7. Vlees en vis bewaar je met olijfolie

"Bij de traiteur wordt het veel gedaan," legt Verdeyen uit. "Wok het vlees of de vis in wat vetstof, zoals olijfolie, maar zorg dat het nog koud is vanbinnen. Dan blijft het langer goed in de koelkast, en kan je het snel verder klaarmaken wanneer je vlees of vis op het menu hebt staan." Bovendien zal het vet rond de buitenkant ervoor zorgen dat het stukje vlees of vis niet verkleurt.

thinkstock

8. Wat met etensresten?

Zeg nooit zomaar afval tegen voedselresten. Er zijn namelijk heel wat andere bestemmingen voor restjes dan enkel de composthoop. "Aardappelschillen snij je julienne, en gooi je vervolgens in de frituur. Een heerlijke aperitiefsnack," raadt Verdeyen aan. Hetzelfde geld voor het achterste van een pijpajuin. Het kontje van de ajuin - dat doorgaans te hard is voor in het eten - smaakt heerlijk door in een visbouillon en van de takjes van munt kan je een lekker kopje muntthee zetten. "De meeste smaak zit namelijk in de steel, niet in de blaadjes," verklapt Verdeyen. Snij de takjes dan wel even in twee, zo komt de smaak nog meer tot z'n recht.