Gebouw Freinetschool moet dicht OVERSTAP NAAR KLASCONTAINERS DOOR MOGELIJKE STABILITEITSPROBLEMEN NELE DOOMS

19 juli 2018

02u47 0 Het schoolgebouw van freinetschool De Appelbloesem is gesloten uit veiligheidsoverwegingen. Mogelijke stabiliteitsproblemen zijn de oorzaak. De jongeren van speelpleinwerking Speelplaneet mogen het gebouw niet meer betreden. Tegen de start van het schooljaar komen er klascontainers.

Begin dit jaar startten werken om een nieuwbouw voor De Appelbloesem, aan de Heirstraat in Appels, op te trekken. Die nieuwe schoolvleugel bestaat uit twee nieuwe klaslokalen en een directielokaal. Dat moet de school meer ademruimte geven, door het stijgend aantal leerlingen. De werken verlopen goed, maar nu blijkt er een probleem met het bestaande schoolgebouw. Dat is dan ook meteen gesloten voor gebruik.





"Naar aanleiding van de aansluiting van nutsleidingen voor de nieuwbouw, constateerde onze Dienst Gebouwen dat er problemen zijn met de nutsleidingen van het bestaande gebouw", legt schepen Leen Dierick (CD&V) uit. "Meteen werd onderzocht wat de oorzaak zou kunnen zijn van de slechte staat waarin de leidingen zich bevinden. Daarvoor werd de kruipkelder geïnspecteerd. De vloerplaat van het gelijkvloers is niet meer in goede staat."





Geen eenvoudige oplossing

Het probleem laat zich allerminst gemakkelijk oplossen. De vloerplaat is opgebouwd uit potten en balken, maar die vallen uit elkaar. Zo kunnen stabiliteitsproblemen ontstaan. "De vloerplaat stutten is onmogelijk", schetst Dierick. "Eventueel kunnen we de kruipkelder volledig vullen met beton of steenslag. De bestaande vloerplaat uitbreken is ook mogelijk, maar zou immens veel kosten en erg lang duren waardoor het schoolgebouw lang onbruikbaar is."





In afwachting van een oplossing heeft het schepencollege van Dendermonde beslist het schoolgebouw meteen te sluiten. Omdat de kruipkelder onder de refter geen problemen vertoont, kan die wel nog gebruikt worden. "Voor de rest nemen we geen enkel risico en gaat alles dicht", zegt Dierick.





Momenteel maakt de Dendermondse speelpleinwerking De Speelplaneet gebruik van de terreinen van De Appelbloesem. Het schoolgebouw gebruiken de speelpleinwerkers voor de toiletten. In de plaats daarvan werd een sanitair blok geplaatst, zodat de Speelplaneet het gebouw niet meer moet betreden.





Tegen de start van het nieuwe schooljaar komen er tijdelijk vier klascontainers, een personeelslokaal en een uitgebreidere sanitaire module op het schoolterrein. "Zo kunnen we de werking van de school in september toch op een veilige manier garanderen", zegt Dierick. "De containers worden geleverd op donderdag 23 augustus, de aansluitingen zullen gebeuren op 24 en 25 augustus."





De containers worden geplaatst voor een termijn van twee jaar. Ondertussen kan een structurele oplossing uitgewerkt worden voor het schoolgebouw.