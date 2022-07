Gazprom vraagt Siemens officieel om in Canada herstelde turbine terug te geven

Vijf zwemmers gebeten door haai bij New York in amper twee weken tijd: “Nieuwe normaal”

De voorbije twee weken werden vijf haaienaanvallen gemeld voor de kust van Long Island in de Amerikaanse staat New York. Niemand raakte zwaargewond. Tijgerhaaien, zandbankhaaien of schemerhaaien worden als vermoedelijke schuldigen aangeduid. Badgasten hoeven niet bang te zijn. “Deze dieren hebben niet de tanden of kaakstructuur waarmee ze een mens kunnen opeten, zelfs als ze dat zouden willen”, proberen de autoriteiten gerust te stellen.

12:05