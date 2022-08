Gasvoorraad in België voor meer dan 80 procent gevuld. In dit ‘omgekeerd soepbord’ op meer dan 1.000 meter diepte slaat ons land z’n aardgas op

Plezier­vaart vanaf maandag niet meer mogelijk op deel van de Vlaamse waterwegen door droogte

Vanaf maandag is de pleziervaart niet meer mogelijk op waterwegen met zeer weinig of geen beroepsvaart. Pleziervaartuigen zullen immers enkel nog samen met schepen van de beroepsvaart door de sluizen kunnen, zo meldt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg vrijdag. Concreet zullen op bijvoorbeeld de Dender opwaarts van Aalst of het kanaal Ieper-IJzer helemaal geen plezierboten meer kunnen varen. In het Gentse gaat het om verschillende sluizen.

19 augustus