Gasprijzen stijgen door onderhoud aan gasveld in Noorwegen

Surfer verliest been na aanval van witte haai, deze foto toont naderend onheil

Een rimpeling op het water: dat was de enige waarschuwing die surfer Toby Begg kreeg vooraleer hij vrijdagochtend aangevallen werd door een witte haai in het Australische kuststadje Port Macquarie. Het angstaanjagende moment werd toevallig vastgelegd door een fotograaf die op zoek was naar dolfijnen. Het 44-jarige slachtoffer verloor een been tijdens het gevecht op leven en dood.