Gasprijs in Europa verder omhoog door stakingsdreiging in Australië

KIJK. Minstens twee kinderen gered uit kabellift op 300 meter hoogte, maar duisternis strooit roet in het eten: andere inzitten­den kunnen voorlopig niet met helikopter bevrijd worden

In Pakistan zijn de eerste twee kinderen gered uit een kabellift. Persagentschap Reuters meldde in eerste instantie dat er vier inzittenden bevrijd waren, maar dat werd later herroepen. Voor vier kinderen en twee volwassenen blijft het dus nagelbijten. Zij zitten nu al ruim acht uur vast in een scheef hangende cabine op een hoogte van maar liefst 300 meter. Voor hen wordt een alternatieve redding op poten gezet. De harde windstoten en de invallende duisternis maken het immers te gevaarlijk voor de helikopters om hun operatie verder te zetten.