Gasleiding Nord Stream 1 blijft dicht wegens “olielek”: “Geen impact voor bevoorrading van België”

De situatie wordt op de voet opgevolgd, klinkt het bij het kabinet. Een impact voor de Belgische gasbevoorrading is er niet. “De gasvoorraad in Loenhout is over enkele dagen voor 90 procent gevuld. Dat is voor op schema. België blijft maximaal gas doorvoeren naar vooral Duitsland en Nederland”, luidt het bij Van der Straeten.

Ook bij Fluxys klinkt het dat er geen rechtstreekse impact is. Er wordt immers al maanden geen aardgas ingevoerd vanuit Duitsland naar ons land. Noorwegen is ons belangrijkste toevoerland voor aardgas. Een onderzeese gasleiding - Zeepipe - verbindt Zeebrugge met de Noorse gasvelden. Via de havens van Zeebrugge, en via Duinkerke, voeren we ook lng (vloeibaar aardgas) in.

Gashandelaars

Gashandelaars verwachten dat het uitvallen van Nord Stream 1maandag tot een nieuwe prijsstijging zal leiden, zonder dat nieuwe records zouden worden bereikt.

Het olielek werd volgens de Russen ontdekt in het compressiestation van Portovaja. De pijpleiding zal blijven stilliggen tot het euvel hersteld is, klinkt het. Eerder op vrijdag leek het er nog op dat de gasleveringen zaterdag zouden hervatten aan 20 procent van de normale capaciteit, hetzelfde niveau als vóór de werkzaamheden.

Siemens: “Geen impact op werking”

Volgens Siemens Energy, de producent van de turbine, is er geen technische reden om gaspijpleiding Nord Stream 1 dicht te houden. Normaal heeft een dergelijk lek geen impact op de werking van de turbine, en kan het lek ter plaatse worden gestopt, klinkt het. Siemens spreekt van een routineprocedure. In het verleden heeft het optreden van een lek niet geleid tot het stoppen van de activiteiten, aldus nog Siemens.

De gastoevoer was woensdag voor drie dagen stilgelegd. Dat was volgens het Russische gasbedrijf Gazprom nodig voor controles bij de enige werkende turbine die helpt om gas in de pijpleiding te pompen. Volgens Gazprom moet die turbine na 1.000 uur telkens een technisch onderhoud ondergaan. Dat is ongeveer om de 42 dagen. Het volgende onderhoud zou dus midden oktober plaatsvinden.

Vergelding

In Europa bestaat echter scepsis over die uitleg en overheerst de opvatting dat Rusland de gastoevoer als politiek drukkingsmiddel gebruikt. De Europese Unie heeft tal van sancties tegen Rusland ingevoerd wegens de oorlog in Oekraïne, en dit zou een vergelding zijn. De gasprijzen in Europa stegen na de eerste aankondiging van het ongeplande onderhoud tot recordhoogtes, maar daalden afgelopen tijd weer iets.

“De aankondiging van Gazprom vrijdagnamiddag dat het nog maar eens Nord Stream 1 stillegt onder valse voorwendselen is opnieuw een bevestiging dat het onbetrouwbaar is als leverancier”, zo tweette woordvoerder Eric Mamer. “Het is ook een bewijs van het cynisme van Rusland, dat verkiest gas te verbranden in plaats van contracten na te komen.”

De gasprijzen in Europa stegen na de eerste aankondiging van het ongeplande onderhoud tot recordhoogtes, maar daalden sinds maandag met bijna 40 procent tot 212 euro per megawattuur.

Duitsland beter voorbereid, geen impact voor België

De topman van het Duitse gasnetwerk, Klaus Müller, reageerde vrijdagavond op de beslissing van Gazprom dat de lng-terminals, de voorraden en de aanzienlijke besparingen nog belangrijker worden. “Het is goed dat Duitsland nu beter is voorbereid, maar nu hangt het van iedereen af”, schreef hij op Twitter. Duitsland krijgt nu zijn meeste aardgas uit Noorwegen, Nederland en België; donderdag stroomde vanuit die landen samen zo’n 2.900 gigawattuur aardgas naar Duitsland.