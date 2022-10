“Gas besparen in Europa cruciaal komende winter om lege opslagplaatsen te voorkomen”

Video waarin Oekraïense soldaten vreugde­dans­je doen voor herovering Lyman meer dan miljoen keer bekeken

Een video waarin te zien is hoe Oekraïense soldaten enkele uren voor de herovering van het strategisch belangrijke stadje Lyman een vreugdedansje doen, is viraal gegaan op sociale media. Het Oekraïense leger slaagde er zaterdag in om de stad in de oostelijke regio Donetsk terug te winnen van de Russen, en dat zorgde uiteraard voor groot enthousiasme onder de Oekraïners.

