Ga naar het uitverkochte concert van Mama’s Jasje Beleef alle hits op de Rock Werchter Zomerbar Live Redactie

15 juli 2020

17u00 0

Het zomert opnieuw concerten in Werchter. Sinds 1 juli kan je opnieuw samen muziek beleven.

Onder de North West Walls torens is een prachtige zomerbar opgebouwd. Het is anders dan wat we gewoon zijn met maximum 400 personen, zittend rond een tafeltje in -naar Werchterse normen- een heel kleine setting. Een uitzonderlijke unieke ervaring die we ons enkele maanden geleden nooit hadden kunnen inbeelden.

Heb je nog geen plannen voor het weekend? Dan hebben wij misschien wel goed nieuws voor jou! We geven namelijk een tafel voor 4 personen weg voor het uitverkochte concert van Mama’s Jasje op de live zomerbar van Rock Werchter. Zondag 19 juli zal hij optreden op Rock Werchter en je kan tot en met vrijdag 12u deelnemen om deze tafel te bemachtigen.

Je kon Peter Vanlaet eerder dit jaar aan het werk zien in Liefde voor Muziek op VTM. In het programma maakte hij een glansrijke verschijning die je nu live mee kan maken. Beleef het intieme concert samen met drie vrienden en geniet van het mooie weer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De opbrengsten van de zomerbarconcerten en diverse andere initiatieven worden door Rock Werchter aan LIVE2020, het solidariteitsfonds van de livemuzieksector, geschonken. Leve de muziek!



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.