Fusie sociale huisvestingsmaatschappijen opgeblazen 19 juli 2018

02u34 0 De Dendermondse sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn wil niet langer een fusie aangaan met Ninove Welzijn. Oorzaak is 'een vertrouwensbreuk'.

De fusieplannen kwamen er omdat minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) elke sociale huisvestingsmaatschappij een portefeuille van minstens duizend woningen oplegt. Een norm die Ninove Welzijn (700) niet haalt. Het dossier lag dinsdag voor op de gemeenteraad in Ninove, maar het punt werd uitgesteld omdat de stad garanties wou dat er blijvend geïnvesteerd zou worden in nieuwe sociale woningbouw en -renovatie.





Voor Tom Bogman, voorzitter van Volkswelzijn, is het de spreekwoordelijke druppel. "Het fusievoorstel werd al goedgekeurd door beide raden van bestuur, maar toen is Open Vld bijkomende voorwaarden beginnen stellen", klinkt het. "Er was ook al een respectloze tussenkomst op de provincieraad, waar het voorstel uiteindelijk met een wisselmeerderheid werd goedgekeurd. Dat alles heeft de relaties verzuurd. En als het vertrouwen zoek is, kan je geen fusie realiseren."





"Dit vraagt tijd"

"Ik betreur de houding die Volkswelzijn aanneemt omdat er op de gemeenteraad garanties werden gevraagd om de toekomst van Ninove Welzijn veilig te stellen", reageert Alain Triest (Open Vld), schepen en bestuurslid van Ninove Welzijn. "Bij ons is de vraag naar sociale woningen groter dan het aanbod. Het is dan toch logisch dat we garanties vragen? Voor ons is de fusie niet afgeblazen, maar zo'n dossiers vragen tijd. De norm moet normaal tegen 1 januari van volgend jaar gehaald zijn, maar de minister gaf ons tot 1 januari 2024 om de fusie rond te krijgen. Als het niet lukt, kunnen we uitkijken naar andere partners. Maar nog beter zou zijn dat Ninove Welzijn op zichzelf kan blijven bestaan. Als we de geplande woningen erbij tellen, dan hebben we er slechts 36 te weinig om de norm te halen. Wat als er geen oplossing komt? Dan kan Ninove Welzijn onder voogdij van de overheid geplaatst worden, maar dat gebeurt doorgaans alleen wanneer men geen inspanningen levert." (CVHN)