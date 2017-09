Frutos is hoofdschuldige Degryse Marc Degryse



Frutos veranderde tegen Celtic nog maar eens zijn ploeg en zijn systeem, voor de derde keer al. Maar los van het systeem en de veldbezetting schrok ik van de intenties waarmee Frutos zijn ploeg het veld instuurde. Anderlecht voetbalde met schrik tegen een ploeg waar ze eigenlijk moesten overgaan. De backs, Appiah en Chipciu, voetbalden op de hoogte van de centrale verdedigers. Dit Celtic verdient dat overdreven respect niet, want dat leidt tot schrik. Anderlecht speelde afwachtend en liet de bal aan Celtic, die rustig konden rondtikken.



Anderlecht liep achter de bal. Er was voorzichtige druk op de middenlijn, maar onvoldoende om van de omschakeling te profiteren en kansen te creëren. Door die manier van voetballen maakte Anderlecht Celtic eigenlijk beter dan dat het is. Een ploeg die zich in de play-offs ternauwernood wist te plaatsen tegen Astana uit Kazachstan en de laatste vijftien jaar op verplaatsing amper iets kan rapen in de Champions League. Ik kan er nog inkomen dat je met Dendoncker achteraan begint, maar dat je als trainer dan niet ingrijpt na een kwartier begrijp ik niet. Dit was gewoon waardeloos.



De bravoure en de zelfzekerheid waarmee Frutos de voorbije dagen praatte over zijn ambities om het te maken als trainer van Anderlecht gaf hij niet mee aan zijn spelers en dat vind ik onbegrijpelijk. Anderlecht heeft vijfenveertig minuten verloren omdat het niet in z'n kansen geloofde. Door zo te voetballen in een wedstrijd die je moet winnen om kans te maken op de derde plaats devalueer je je eigen ploeg.



Hier moet een trainer komen die de spelers van Anderlecht vertelt dat ze wel goed kunnen voetballen en dat ze met lef horen te spelen. De mooie goal van Celtic maakte de egelstelling van Anderlecht nog pijnlijker. Chipciu liet zich in zijn rug pakken en ook de drie centrale mensen verdedigden heel matig. Op dat moment hadden de Schotten 280 passes gegeven, Anderlecht 80. De Schotten hadden in de eerste helft 74 procent balbezit, onbegrijpelijk voor Anderlecht in een thuiswedstrijd. Wanneer Herman Van Holsbeeck het werk van Nicolás Frutos analyseert na die eerste helft, dan is de Argentijn dik gebuisd.



Dat hij ook aan de rust niet ingreep, maakte de zaak nog erger. Het cadeautje dat Deschacht en Dendoncker uitdeelden, maakte het extra zuur. Een speler als Dendoncker haal je echt niet uit zijn vormcrisis door hem nog een rij achteruit te trekken.



Na de 0-2 zakte het vertrouwen zo erg dat zelfs Hanni op een bepaald moment geen bal meer kon controleren. Na een uur stapte hij eindelijk van de verdedigende houding af en moest Stanciu, tegen Waasland-Beveren nog goed voor een goal en een assist, de meubelen komen redden. De enige die de doelman van Celtic nog eens aan het werk kon zetten, was Gerkens met een trap van ver. Ook Teodorczyk liet blijken dat zijn vorm nog steeds niet terug is. Een ommekeer zat er echt niet in.



De hoofdschuldige voor deze nederlaag is Frutos met zijn veel te voorzichtige aanpak. Zo hoorde Anderlecht niet aan deze wedstrijd te beginnen. De enige troost is dat Celtic intrinsiek niet sterker is dan Anderlecht. Als ze over twee maanden naar Glasgow trekken met een trainer die deze ploeg opnieuw het vertrouwen heeft geschonken, dan is een zege daar niet uitgesloten.