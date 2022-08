Fraudeur opgepakt die cryptobeleggers voor 2 miljard euro oplichtte

Politiek “Werk mee, in plaats van nu al te zagen”: Conner Rousseau (Vooruit) en Zuhal Demir (N-VA) kibbelen op sociale media in aanloop naar Overlegco­mité

De regeringsleiders en bevoegde ministers komen morgen samen om zich te buigen over de stijgende energieprijzen. Voor de Vlaamse regering schuift energieminister Zuhal Demir (N-VA) aan, al ziet zij het nut van het Overlegcomité niet in. “Overleg weigeren zou onbeleefd zijn, maar overleg over wat?”, zei ze scherp op een persconferentie in Beringen. De demarche van Demir botst op onbegrip bij de Vlaamse coalitiepartners CD&V en Open Vld. Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is er niet mee gediend. “Werk mee, in plaats van nu al te zagen”, schreef hij op sociale media.

15:47