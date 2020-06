Franse wapenuitvoer daalt, maar België blijft een van de voornaamste klanten JOBR

02 juni 2020

14u52

Bron: Belga 0 De Franse wapenuitvoer is vorig jaar met 8,6 procent gedaald tegenover vorig jaar, tot 8,3 miljard euro. Dat blijkt uit een officieel rapport dat aan het Franse parlement is overhandigd. De klanten in de Europese Unie waren goed voor 42 procent van de bestellingen. België is een van die voornaamste klanten, met het contract voor mijnenbestrijdingsvaartuigen.

De marinesector was in 2019 goed voor de helft van de bestellingen, terwijl dat de afgelopen jaren gemiddeld 10 procent was, meldt het rapport. “Het contract voor de vervanging van de mijnenjagers van de Belgische en Nederlandse marine telde voor meer dan 40 procent van de schitterende balans van 2019 voor deze sector. Drie Europese landen, België, Hongarije en Spanje, behoren tot onze vijf voornaamste klanten”, klinkt het. Ons land bestelde vorig jaar voor 1,8 miljard euro aan Franse bewapening.

Frankrijk is na de Verenigde Staten en Rusland de grootste wapenuitvoerder ter wereld. Ngo’s en parlementsleden hekelen wel vaak de wapenverkoop aan Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die betrokken zijn in het conflict in Jemen. Daarbij zijn sinds 2015 duizenden doden gevallen, onder wie ook burgers.

