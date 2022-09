Franse skistations in de problemen door dure energie: “De vraag rijst of we kunnen openen”

Zweedse premier felici­teert op Twitter verkeerde Liz Truss, die ludiek reageert: “Zet gehaktbal­le­tjes maar al klaar”

Als je premier wordt, krijg je tegenwoordig je felicitaties via Twitter. En dan is het oppassen om de juiste bestemmeling aan te spreken. Dat dit niet vanzelfsprekend is, ondervonden onder anderen de Zweedse premier en een Brits parlementslid. Zij leerden dat kersverse Britse eerste minister Liz Truss niet dezelfde persoon is als de tot nu onbekende Liz Trussell.

