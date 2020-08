Franse president Macron bezoekt Beiroet na zware explosie en wil hulp organiseren HR

06 augustus 2020

12u33

De Franse president Emmanuel Macron, die vandaag in Libanon is, heeft aangekondigd dat hij "internationale hulp" wil organiseren voor het land. Een zware explosie verwoestte dinsdagavond hele districten van de hoofdstad Beiroet.

“We zullen de komende dagen helpen bij het organiseren van aanvullende ondersteuning op Frans niveau en op Europees niveau”, aldus Macron. “Ik wil Europese samenwerking en meer in het algemeen internationale samenwerking organiseren”, voegde hij eraan toe.

Macron is de eerste wereldleider die na de mega-ontploffing in de haven van Beiroet een bezoek brengt aan het land, dat ook voor de ramp al in een diepe economische en politieke crisis verkeerde. Macron gaat praten met politieke hoofdrolspelers en geeft aan het eind van de middag een persconferentie. Zijn regering heeft ook al meerdere vliegtuigen gestuurd met hulpverleners, medisch materieel en een mobiele kliniek.

