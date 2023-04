Franse demonstranten bezetten even bedrijf rijkste man ter wereld

update Björn Rzoska stopt als Groen-fractielei­der, lovende reacties van zowel meerder­heid als oppositie: “Hij zal een gemis zijn voor het parlement”

Groen-fractieleider Björn Rzoska geeft eind april de fakkel door. Rzoska doet dat om zich volop op de lokale politiek in Lokeren te kunnen richten. Hij blijft wel nog zetelen in het Vlaams Parlement tot de verkiezingen van 2024. “Ik ben nooit in de politiek gestapt om jarenlang in de oppositie te zitten”, reageert hij bij HLN LIVE.