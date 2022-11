Frans sloeg op z’n 13de tijdens WOII op de vlucht: “De bommen vielen vlák voor onze trein. Daar gingen we, met onze valiezen de velden in”

BEKIJK. Beelden tonen hoe wolkenkrab­ber in Dubai in lichter­laaie staat

In Dubai, een stad in de Verenigde Arabische Emiraten, heeft een wolkenkrabber veel schade opgelopen van een zware brand. Het gebouw, een woontoren van 35 verdiepingen hoog, staat in de buurt van de wereldberoemde Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld. Het is niet de eerste keer dat er brand ontstaat in een wolkenkrabber in Dubai. De nieuwe brand roept dan ook veel vragen op rond de brandveiligheid in het land. Ooggetuigen laten ook weten dat ze geen brandalarm gehoord hebben. Vooral de buitenkant van het gebouw zou veel schade hebben opgelopen. Op enkele appartementen na zou de schade aan de binnenkant van het gebouw meevallen. Tot nu toe zijn er nog geen meldingen van slachtoffers.

8:32