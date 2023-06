Frans koppel ontdekt na vijf dagen dat ‘vakantievriend’ Belgische moordenaar is: “Hij zei dat zijn kinderen boos waren”

Een Frans koppel heeft op vakantie in Spanje vijf dagen gespendeerd met een Belgische moordenaar die op de vlucht was. Toen ze zijn echte voornaam te weten kwamen, ontdekten ze via Google met wie ze te doen hadden. Myriam (22) en Yanis (21) verwittigden de politie en zorgden ervoor dat Adrien Rompen, die in 2015 zijn echtgenote doodde , werd opgepakt.

De twee Franse vrienden zijn momenteel nog steeds op vakantie in Catalonië, in Spanje. Afgelopen weekend lag Myriam te zonnen op een strand in Tarragona, terwijl Yanis een paar akkoorden tokkelde op zijn gitaar. De twee zijn op roadtrip door Spanje en ontmoetten al veel leuke mensen, toen ze ‘Victor’ tegenkwamen.

“Hij stelde zich voor als een Belgische veertiger, die door Spanje wilde reizen om de taal te leren”, klinkt het in ‘Le Parisien’. “Hij vertelde dat hij nog geld had om 100 dagen te reizen.”

De Belg vertelde ook dat hij een tatoeage wilde en dat kwam goed uit, want Myriam is tatoeëerder. Daarom gingen de twee vrienden ermee akkoord dat ‘Victor’ hen zou vergezellen naar Montblanc, een gemeente in de buurt van Tarragona.

Tattoo met ‘vrijheid’

De Belg was volgens Myriam (22) en Yanis (21) vriendelijk, maar wel opdringerig. “Fietsen, wandelen, aperitief, ... hij wilde ons elke dag zien en we vonden het moeilijk om ‘nee’ te zeggen.” De Belg kreeg intussen een eerste tattoo - een hart op zijn arm - en maakte al plannen voor een tweede. “Hij wilde dat ik het woord ‘vrijheid’ op zijn sleutelbeen zou tatoeëren.”

“Hij vertelde ons veel over zijn leven”, aldus nog de vrienden, die hun verhaal ook uitgebreid doen op Twitter. “Hij schepte veel op.” Zo vertelde ‘Victor’ dat hij brandweerman was geweest, maar ook twee jaar leraar, dat hij kampioen was in triathlon, ... Maar tegelijk bleef de Belg ook altijd op de vlakte, vertelde hij weinig details.

“Hij vertelde dat hij twee kinderen had, maar niet met hen overeenkwam. En dat ze erg boos op hem waren.” Op een bepaald moment zei hij ook dat hij in de gevangenis had gezeten, maar daar wilde hij niet dieper op ingaan. “Ik nam te veel coke en verpestte het”, was het bondige antwoord toen Yanis (21) ernaar vroeg. Die vond het wel verdacht dat hij daar geen uitleg voor kreeg. Vanaf toen sloeg bij de Franse vrienden de twijfel toe.

Vrouwonvriendelijk

Myriam (22) moest op de vierde dag al niets meer van ‘Victor’ hebben. “Hij praatte veel over zijn vriendinnen, maar nooit over de moeder van zijn kinderen. Ik begon te denken dat hij haar misschien had geslagen en dat ze daarom geen contact meer hadden.”

Bovendien begonnen ze het verdacht te vinden dat de Belg altijd met cash geld betaalde, geen telefoon bij zich had en ook niet over een emailadres beschikte. De Belg versprak zich dan ook nog eens tijdens het vertellen van een verhaal waardoor het leek of zijn voornaam ‘Adrien’ was. Hij probeerde zich daar wel uit te praten en zei dat hij zich vergist had.

“Misschien is hij op de vlucht”, vroegen de Fransen vrienden zich af. Daarop tikte Yanis (21) op de vijfde dag dat ze ‘Victor’ kenden in Google de zoekterm ‘Adrien, Belgique, recherché’. Hij schrok zich een hoedje van de resultaten en wist bijgevolg meteen dat ze al vijf dagen met een moordenaar op pad waren.

Twintig jaar gevangenisstraf

Adrien Rompen keerde namelijk op 9 juni in ons land niet terug naar de gevangenis van Marche-en-Famenne nadat hij een uitgaansvergunning had gekregen. Rompen kreeg twintig jaar cel voor de doodslag op zijn echtgenote Charlène Grosdent in Welkenraedt in 2015.

“We raakten volledig in paniek”, vertellen Myriam (22) en Yanis (21), die even later opnieuw een ontmoeting zouden hebben met hun vakantievriend. “We zeiden tegen onszelf dat we snel moesten handelen”. Ze belden meteen het noodnummer 112 en legden de situatie in het Engels aan de Spaanse politie uit. “De man heeft een vrouw vermoord, en hij is vrij”, zegden ze.

Zeventien dagen op de vlucht

Daarna ging het snel. Enkele minuten later arriveerde de politie ter plaatse, net op het moment dat ‘Victor’ en dus moordenaar Adrien Rompen een fiets van de vrienden kwam terugbrengen. “Hij dacht niet dat ze voor hem kwamen”, zegt Yanis (21). Hij stapte zonder te twijfelen in hun richting. Daarop deed Yanis (21) teken naar de agenten welke man ze moesten hebben. Na zeventien dagen op de vlucht werd Adrien Rompen weer opgepakt.