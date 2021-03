Frankrijk zal seks met minderjarigen strenger bestraffen

Nieuwe fragmenten uit mysterieu­ze Dode Zee-rol­len ontdekt in grotten in woestijn van Judea

11:53 Israël heeft in grotten in de woestijn van Judea fragmenten van een boekrol met oude Bijbelteksten ontdekt. Het zou gaan om onderdelen van de zogenaamde Dode Zee-rollen, die eind jaren veertig opgegraven werden in hetzelfde gebied en die de oudste gekende versie van het Oude Testament bevatten. De Israël Antiquities Authority (IAA) maakte het nieuws dinsdag bekend. De nationale oudheidkundige autoriteit spreekt van “een historische vondst”.