Frankrijk verwacht dat alle kerncentrales tijdens de winter weer draaien

Meeste Vlamingen veranderen nooit van zieken­fonds, toch verschil­len premies en voordelen sterk

We veranderen niet vaak van ziekenfonds. Uit onderzoek blijkt dat 72 procent van de Vlamingen nog nooit is overgestapt naar een andere mutualiteit. Dat is verrassend, want de jaarpremies voor je aanvullende verzekering en de voordelen zijn niet overal dezelfde. Spaargids.be zet de feiten op een rij.

31 augustus