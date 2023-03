Frankrijk moet vissen op sommige plaatsen verbieden omdat dolfijnen "ernstig gevaar lopen uit te sterven”

Hoe geloof in complotthe­o­rieën ertoe leidde dat vijf familiele­den na elkaar van hoog balkon in Montreux sprongen

Ongeloof alom op 24 maart 2022 in de Zwitserse stad Montreux: vijf leden van eenzelfde Frans gezin springen een voor een van het balkon van hun appartement een haast zekere dood tegemoet. Bijna een jaar later is het onderzoek afgerond en wordt duidelijk wat hen bezielde.