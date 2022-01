Frankrijk krijgt grootste recyclefabriek ter wereld voor oud plastic

Antwerpen Smartphone­beel­den tonen hoe ontsnapte gevangene te voet wegvlucht en hoe agenten hem oppakken na klopjacht in Antwerpen

De politie heeft vandaag een klopjacht gehouden in de omgeving van de Noorderlaan in Antwerpen. Een gevangene die nog jaren in de cel moest zitten, ontsnapte deze namiddag uit het politiekantoor. Op smartphonebeelden is te zien hoe de man te voet wegvlucht. Agenten snellen ter plaatse en kunnen de man inrekenen in de Bostonstraat, in de buurt van het politiekantoor op de Noorderlaan.

