Frankrijk belooft 1.500 banen als België F-16's door Frans toestel vervangt 09u14

Bron: Belga 0 REUTERS Het Franse toestel Rafale. Frankrijk belooft een investering van 20 miljard euro en 1.500 Belgische banen indien ons land kiest voor de Rafale van de Franse vliegtuigbouwer Dassault voor de vervanging van de F-16's. Dat schrijft La Libre Belgique.

De krant baseert zich op een brief van de christelijke vakbond ACV aan de regering, nadat de vakbond een onderhoud had met een delegatie van Dassault.

Zoals bekend besliste de regering een vervanger te zoeken voor de verouderde F-16's. Ze lanceerde daarvoor een marktbevraging. De Amerikanen dienden een uitgebreid antwoord in voor hun F-35 van Lockheed, de Britten deden hetzelfde voor de Eurofighter Typhoon. Frankrijk antwoordde niet volgens de procedure en deed een voorstel tot samenwerking aan de Belgische regering over de Rafale.

Photo News De Belgische F-16's zijn verouderd en dringend aan vervanging toe.

De vakbond zegt geen voorkeur te hebben voor een bepaalde producent, maar vindt wel het voorstel van de Fransen een analyse waard, zo zegt Gabriel Smal van metaalvakbond ACV Metea.

Dassault stelt al 3.000 mensen in ons land tewerk via Sabca (in Gosselies, Haren en Lummen) en zijn partners Safran Aero Boosters (het voormalige Techspace Aero in Luik) en Thales (onder meer in Tubeke, Herstal, Charleroi en Zaventem).