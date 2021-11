Frances Lefebure: “Toen we trouwden, zei ik tegen Boris: ‘Ik zeg niet dat het gaat lukken, maar ik ga er wel alles aan doen’”

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Meg Ryan heeft grof geld verdiend met deze villa

Meg Ryan (59) was vele jaren de koningin van de romantische komedies. Je kent haar van succesfilms als ‘Sleepless in Seattle’, ‘When Harry Met Sally’ en ‘You’ve Got Mail’. En ze is één van de vele verslaafden aan plastische chirurgie in Hollywood. Al komt ze niet vaak meer naar de filmstad. Meg heeft al twaalf jaar geen films meer gemaakt. Ze is een beetje een kluizenaar geworden. Mét een bom geld op de bank. En sinds kort nog een pak meer.

