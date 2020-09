Fotografen van naaktfeest La Brasa riskeren 5 jaar cel VOORMALIG SCHEPEN FRANK GHEERAERT STELT ZICH BURGERLIJKE PARTIJ Klaas Danneel

13 september 2020

15u31 1 De twee mannen die vorige zomer vanuit een maïsveld stiekem foto's hebben genomen van een naaktfeest in zomerbar La Brasa in Langemark, moeten zich op 21 oktober voor de correctionele rechter verantwoorden. Voormalig schepen Frank Gheeraert (Open Vld), die op de foto's te zien is, zal zich burgerlijke partij stellen tegen de twee beklaagden. Ze riskeren beiden 5 jaar effectief.

7 augustus vorig jaar. Een zwoele zomeravond. In pop-upbar La Brasa in de velden in Langemark is een privéfeest aan de gang. De drank vloeit rijkelijk en de gasten gaan uit de kleren. Wat ze niet weten, is dat ze vanuit het maïsveld naast de zomerbar stiekem worden gefotografeerd. In totaal 188 compromitterende foto's worden naar enkele aanwezigen gestuurd, onder meer ook naar toenmalig schepen Frank Gheeraert, die samen met zijn vrouw ook aanwezig was.

De anonieme mailer eist in de begeleidende tekst ook dat de zomerbar onmiddellijk wordt gesloten. De afzender doet zich voor als buurtbewoner die last heeft van het nachtlawaai van La Brasa en die 'toevallig' op het naaktfeest stootte toen hij ging kijken. De foto's die genomen zijn, leiden een eigen leven op het sociale media.

Een week later blijkt dat achter de foto's helemaal geen misnoegde buurtbewoner zit, maar wel Nicolas Alleman, de ex-zakenpartner van de eigenaar van de zomerbar, en ook uitbater van café Charlie Brown op de Vismarkt in Ieper. Alleman huurde een amateurfotograaf in, de 35-jarige P.B. uit Ieper.

Stalking

"De twee worden vervolgd, omdat ze de foto's genomen en ook verspreid hebben", zegt procureur Johan Lescrauwaet van het parket van Ieper. "Het is een inbreuk op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de aanwezigen. Ze worden ook vervolgd voor stalking en schriftelijke bedreigingen." Met deze kwalificaties riskeren beiden 5 jaar effectieve celstraf.

Volgens het parket ligt een ruzie tussen Nicolas Alleman en de huidige eigenaar van de zomerbar aan de basis van het voorval. De zaak wordt op 21 oktober ingeleid voor de rechtbank van Ieper. Frank Gheeraert zal zich burgerlijke partij stellen in deze zaak. Bij de gemeenteraadsverkiezingen raakte hij niet meer verkozen als schepen, en hij heeft de politiek ondertussen vaarwel gezegd. Al heeft dit volgens hem niets met de foto's te maken.

"Ik heb een zaak overgenomen, een bedrijf dat groenten versnijdt, en heb geen tijd meer voor politiek", zegt Frank Gheeraert. "Van de foto's en de heisa errond heb ik enorm afgezien. Leuk is anders, ik word er nog altijd over aangesproken. Zeker nu de zomerbar weer open is. Ik zal met mijn advocaat overleggen welke schadevergoeding we zullen vragen."