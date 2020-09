Fotograaf Chaoz 64 spot streetart vanuit de bus: “Als ik een kunstmuur zie, druk ik meteen op het belletje” Aangeboden door De Lijn

04 september 2020

Dat het openbaar vervoer altijd een beetje reizen is, dat wist je al. Dat het busraam je ook een blik gunt op het grootste openluchtmuseum van het land, misschien niet. Want tussen de lintbebouwing door spot het oplettende oog talloze indrukwekkende straatkunstwerken. Bierbekenaar Michel Geysens (56) maakt er zijn levenswerk van om zoveel mogelijk van die verborgen culturele pareltjes in beeld te brengen. En dat doet hij met de bus.

“Vier jaar geleden begon ik met het fotograferen van streetart”, vertelt Geysens, die als fotograaf onder de naam Chaoz 64 werkt. “Ik was al langer fan van straatkunst en had enkele connecties in het wereldje waardoor ik steeds de nieuwste werken vond. Ik merkte echter dat vele andere liefhebbers niet wisten waar de mooiste werken te vinden waren. Daarom besloot ik mijn twee passies te combineren en zo mijn favoriete werken met de wereld te delen.”

Aangezien straatkunst zich voornamelijk in de stad verschuilt, laat Geysens de auto steevast thuis wanneer hij op cultuursafari vertrekt. Want met de bus geraak je overal veel vlotter. “Antwerpen is sinds jaar en dag de hoofdstad van de Vlaamse straatkunst. Maar de laatste tijd zijn ook Leuven en omstreken aan een opmars bezig. Naar welke stad ik ook trek, ik ga altijd met het openbaar vervoer. Je weet tenslotte niet of er in de buurt een parkeerplaats is en ik heb een bushalte pal voor mijn deur. Ook als ik naar een stad iets verder weg ga, parkeer ik mijn wagen buiten de stad en neem ik De Lijn om van hot naar her te trekken. Als je snel door de stad wilt reizen, is de bus gewoon de makkelijkste optie. Ook nu, met corona, blijf ik de bus nemen. Ik draag mijn mondmasker, ontsmet mijn handen regelmatig en voel me zo perfect veilig.”

Pareltjes langs de weg

Het geheim van een vruchtbare culturele dag zit volgens Geysens voor een groot deel in de voorbereiding. “Ik stippel steeds een route uit langs verschillende kunstwerken die ik nog niet heb gefotografeerd.” Dat betekent echter niet dat er niet van dat plan mag worden afgeweken. “Soms zie ik vanop de bus een kunstwerk waarvan ik niet wist dat het er was. Dan druk ik meteen op het belletje en spring ik er bij de volgende halte af. De bushaltes staan over het algemeen toch relatief dicht bij elkaar waardoor je nooit ver moet wandelen. En het zou jammer zijn mocht ik een onbekend pareltje missen omdat ik nauwgezet mijn plan wil volgen, niet?”

Wie zelf street art wil spotten, vindt Geysens favoriete werken in binnen- en buitenland op de Facebook, Instagram of Flickr van Chaoz 64. Al kan je natuurlijk ook zelf op goed geluk de bus instappen en je laten verrassen. “In het Leuvense valt er alvast veel te beleven. In de stad zelf is er een prachtig parcours uitgestippeld en in Diest heb je Tour Elentrik: een route langs kunstwerken die op elektriciteitskasten zijn geschilderd. In Antwerpen stad vind je ook ontzettend veel kunstmuren. Op de toeristische dienst kan je een uitgestippeld plannetje vinden.”

