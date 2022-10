Forensisch expert geeft in opmerkelijke video uitleg over doodsoorzaak Natacha de Crombrugghe: “Er was een klap op het hoofd”

Zullen ouders van Natacha de Crombrugg­he (28) ooit weten of hun dochter is omgebracht of per ongeluk gevallen? Vijf vragen aan wetsdokter Wouter Van Den Bogaert

“We kregen net de resultaten van de DNA-tests. Het gaat om onze dochter.” Het is nu officieel. De skeletresten die 15 dagen geleden in Peru zijn gevonden, zijn wel degelijk van Natacha de Crombrugghe (28) uit Linkebeek, melden haar ouders. Maar zullen zij ooit weten of hun dochter is omgebracht dan wel per ongeluk gevallen is tijdens haar uitdagende hike in de Colca Canyon? Kunnen de ouders erop vertrouwen dat het onderzoek goed wordt gevoerd? Vijf vragen aan Wouter Van Den Bogaert, wetsdokter van het UZ Leuven.

