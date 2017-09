Ford lanceert originele reclame voor Saoedische vrouwen nu ze ook mogen rijden Koen Van De Sype

08u38

Bron: Twitter 6 Twitter Het opmerkelijke campagnebeeld van Ford. Ford heeft in het Midden-Oosten een originele promotiecampagne gelanceerd op Twitter. Het automerk wil naar eigen zeggen vrouwen welkom heten achter het stuur in Saoedi-Arabië. Sinds deze week mogen vrouwen er ook met de wagen rijden.

Op de foto is een dame te zien die in de achteruitkijkspiegel kijkt. Doordat de achtergrond een zwart doek is, lijkt het of ze een nikab draagt. De foto werd woensdag gepost en is intussen al een paar duizend keer geliket en gedeeld.