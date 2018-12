Foie gras zonder mishandelde ganzen: het kan. “Als dit geen foie gras is, dan weet ik niet wat dan wel” Mac van Dinther

21 december 2018

11u15

Bron: de Volkskrant 2 Het ziet eruit als foie gras, smaakt naar foie gras en smelt net zo goed op de tong als foie gras. Twee chefs proeven de ‘foie royale’ van de Nederlandse handelaar in pluimveevlees Joeri Groot.

Chef-kok Guillaume de Beer van restaurant Breda (in Amsterdam) neemt een van de leverkleurige stukjes vlees van het bord. Hij stopt het in zijn mond, laat het over zijn tong rollen en kauwt aandachtig. Vervolgens schudt hij even met zijn hoofd, alsof hij zichzelf ervan wil overtuigen dat het echt waar is wat hij proeft.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN