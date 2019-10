VDAB Gesponsorde inhoud Floppen en flaters op je sollicitatiegesprek (en tips om ze te vermijden) Aangeboden door VDAB

04 oktober 2019

09u00 0 Is het stress? Faalangst? Of gewoon tijdelijke zinsverbijstering? In elk geval doen mensen soms rare dingen als ze ergens gaan solliciteren. Recuiters halen herinneringen op aan straffe of grappige sollicitatieflaters. E-coach Anneleen Moens van VDAB legt uit hoe je het wel goed aanpakt.

Bij ons draagt niemand nog een pak met das. Toch keek ik vreemd op toen een man zich in bermudashort, hawaïhemd en teenslippers kwam voorstellen.

Tip: Een hittegolf wil niet zeggen dat je in een strandoutfit gaat solliciteren. Check de dresscode van het bedrijf. Ga er eens, onopvallend, aan de uitgang kijken. Dan zie je meteen hoe je toekomstige collega’s erbij lopen.

Een sollicitant was zo vol van zichzelf, dat het leek of wij blij moesten zijn dat hij bij ons wilde komen werken.

Tip: Stel jezelf in de plaats van de recruiter en vraag je af hoe je overkomt. Als iemand met een gezonde dosis zelfvertrouwen, die zichzelf goed kan verkopen? Of als een opschepper?

Ons bedrijf ligt in Beveren, op de Antwerpse linkeroever. Een kandidaat uit Gent had door de zenuwen Beveren in West-Vlaanderen ingegeven. Hij had nog maar net zijn rijbewijs gehaald en was niet vertrouwd met het navigatiesysteem van de deelwagen die hij gehuurd had. Pas aan afrit Waregem besefte hij dat hij wel op de E17 zat, maar helaas in de verkeerde richting.

Tip: Zoek vooraf uit waar je moet zijn en houd rekening met files of vertragingen. Houd ook het nummer van de interviewer bij de hand. Zo kan je verwittigen als je toch te laat zou zijn.

Iemand vroeg met rode kaken waar de vuilnisbak stond - vergeten zijn kauwgum uit te spuwen.

Tip: Kijk in de toiletten nog snel even in de spiegel. Haar nog in model? Check. Geen spinazie tussen de tanden? Check. Je kunt maar één keer een goede eerste indruk maken.

Toen ik vroeg waarom hij zo graag voor ons wilde werken, zei hij meteen: de werkzekerheid, de vakantiedagen en het pensioen. Over de inhoud van de job moest hij langer nadenken.

Tip: Het is je goede recht om de bijkomende voordelen belangrijk te vinden, maar hou dat voor jezelf. Praat over je motivatie voor de job zelf en het bedrijf.

Een kandidaat was zo kritisch over zichzelf, dat ik op den duur zelf naar haar kwaliteiten moest hengelen.

Tip: Vraag eens aan vrienden wat jouw sterke punten zijn. Hun antwoord kan je zelfbeeld opkrikken en inspiratie leveren voor je sollicitatiegesprek. Als jij niet in jezelf gelooft, zal de werkgever dit ook niet doen.

Vooral jonge mensen kunnen het soms niet laten: als ze een biep horen, halen ze midden in het gesprek hun telefoon boven. Een kandidaat liep zonder boe of bah naar buiten om een oproep te beantwoorden.

Tip: Niet doen! Zet je smartphone uit en stop hem weg. Posts, likes en gemiste oproepen haal je later wel in.



We vragen IT-ers om op voorhand hun kennis van bepaalde software op een schaal van 1 tot 10 in te schatten. Iemand had zichzelf een 9 gegeven, maar wist tijdens het gesprek in de verste verte niet hoe hij ermee moest werken.

Tip: Wees eerlijk over wat je kunt, anders val je toch door de mand. Laat wel weten dat je graag opleidingen wil volgen om je kennis bij te spijkeren.

Waren het de zenuwen? De sollicitant kon plots niet meer op de naam van ons bedrijf komen.

Tip: Zenuwen zijn menselijk. Bedwing ze door het gesprek eerst eens in te oefenen. Via vdab.be/sollicitatiecoaching kan je een datum en tijdstip boeken voor een videogesprek met een e-coach van VDAB.

De kandidaat was de zoon van iemand die al voor ons werkte. Hij was helemaal niet voorbereid. ‘Ik denk dat deze job echt iets voor mij zou zijn’, veel meer kwam er niet uit. Misschien dacht hij dat hij een voetje voor had door zijn vader. Niet dus.

Tip: De meeste vacatures worden ‘via via’ ingevuld. Via kennissen, familie of vrienden hoor je of hun bedrijf op zoek is naar nieuwe medewerkers. Bovendien krijg je van hen heel wat ‘inside information’. De rest van het werk moet je wel zelf opknappen. Dat je ‘uit de juiste broek geschud bent’, wil niet zeggen dat je ook de juiste werknemer voor de vacature bent.

