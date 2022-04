Flessenpost met liefdesbrieven na vijfenvijftig jaar aan wal

Trump steunt tv-presenta­tor Dr. Oz voor zetel in Amerikaan­se Senaat

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump schaart zich achter tv-figuur en chirurg Dr. Mehmet Oz, die zich in de staat Pennsylvania als Republikein kandidaat stelt voor de senaatsverkiezingen. “Dr. Oz is slim, streng en zal je nooit in de steek laten. Daarom heeft hij mijn volledige en totale steun,” zei Trump zaterdag in een verklaring.

