Flat brandt volledig uit 19 juli 2018

02u47 0

In de Parklaan in Aalst is woensdagavond omstreeks 20 uur een appartement op het gelijkvloers volledig uitgebrand.





Het gaat om een accidentele brand die vermoedelijk veroorzaakt werd door een sigaret. De huurder van de flat was op het ogenblik van de brand niet thuis. Het vuur werd opgemerkt door een alerte passant, die meteen de brandweer alarmeerde. "We hebben nog een kat uit de woning kunnen redden, en voorkomen dat de andere flats schade zouden lijden", zegt officier Marc Coen.





Gewonden vielen er niet, maar het getroffen appartement is wel onbewoonbaar. Burgemeester Christoph D'Haese bood de bewoner een noodwoning van de stad aan, maar de man liet weten dat hij elders terechtkon. (KBD)