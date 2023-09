Fintech-ondernemer (38) wisselde honderden miljoenen van drugsbaron Flor Bressers en kompanen om in bitcoin

Update Van Quickenbor­ne verdedigt zich na plasinci­dent: “Niet aan mij om onschuld te bewijzen”, Kamercom­mis­sie vraagt beelden politie op

“Het kan een plasbeweging zijn of luchtgitaar, maar het is in ieder geval niet in de buurt van een combi”, zo zei vicepremier Van Quickenborne (Open Vld) voor aanvang van de Kamercommissie waar hij tekst en uitleg kwam geven bij het incident tijdens zijn verjaardagsfeest. Daarin werd hij door de coalitiepartners gespaard, maar de commissie besloot wel om de politiebeelden van het incident op te vragen bij het parket.