Finse bedrijf produceert alleen nog ‘s nachts om dure energieprijzen te omzeilen

“Verspil zo veel energie als je kan!” Dit is Joelija Prochorova (30), de gemeenste Russische vrouw in West-Europa

Op sociale media is een filmpje verschenen waarin een Russische vrouw haar landgenoten in West-Europa oproept om energie te verspillen. “Zo helpen we het Russische leger.” Ze woont in Duitsland, heeft vele tienduizenden volgers en blijkt niet aan haar proefstuk toe.

