Financiënminister Van Peteghem: “Kunnen accijnsverlaging benzine en diesel zeer snel invoeren”

Vrachtwa­gen rijdt in op poort van Russische ambassade in Dublin

In de Ierse hoofdstad Dublin is maandag een vrachtwagen ingereden op de poort van de Russische ambassade. De bestuurder is aangehouden, meldt de Ierse omroep RTÉ en bevestigt de Ierse politie. Er is een onderzoek ingesteld. Volgens de Russische ambassade is er sprake van een “duidelijke en flagrante” schending van een internationale verdrag voor diplomatie, citeert de Ierse omroep RTE.

7 maart