Financiële toezichthouder SEC pakt cryptobeurs Coinbase aan

De lente die op herfst lijkt: maand maart is bijzonder somber, nat en kil. Maar is er beter weer in zicht?

De lente is al enkele dagen oud, maar je kijkt naar buiten en het lijkt wel herfst. Tot nog toe was de maand maart niet alleen koeler dan normaal, we kregen ook meer regen en vooral veel minder zonneschijn. “Op sociale media melden heel wat mensen me dat ze dit type weer beu zijn”, verzucht ook meteoroloog en weerman David Dehenauw. Is er beter weer op komst?