Filipijnse president Duterte wil toch geen proefkonijn voor Russisch vaccin zijn

13 augustus 2020

13u09

Bron: ANP 0 Het Russisch vaccin tegen het coronavirus, Spoetnik V, wordt vanaf oktober op grote schaal getest op de Filipijnen. President Rodrigo Duterte had zich woensdag nog aangemeld als proefkonijn , maar komt nu op zijn stappen terug. Zolang het vaccin niet veilig verklaard is, zal Duterte het niet toegediend krijgen, meldt zijn woordvoerder.

Duterte had eerder gezegd dat hij het vaccin graag wilde testen, en een groot vertrouwen te hebben, hoewel wereldwijd experts de voorbije dagen veel onbeantwoorde vragen hadden over het vaccin en hoe de eerste testfases verliepen.

Nu laat Manilla weten dat Duterte ten vroegste op 1 mei wordt gevaccineerd, of enkele weken nadat de derde en laatste testfase is afgelopen. “De groep die bevoegd is voor de veiligheid van de president kan op 1 mei toestaan dat hij het vaccin krijgt, zodra alle nodige tests uitgevoerd zullen zijn”, aldus Dutertes woordvoerder.

Eerder deze week maakte Rusland bekend dat het als eerste rond is met de ontwikkeling van het vaccin, dat de naam Spoetnik V meekreeg.

