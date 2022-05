Files van kust naar binnenland door terugkeer vakantiegangers na lang weekend

Grieken­land verlengt grenshek met Turkije met tachtig kilometer, terwijl spanningen oplopen

In een poging om migranten te verhinderen om de grens te voet over te steken, wil de Griekse regering de grens met Turkije in het noordoosten van het land volledig afgrendelen. Momenteel is het grenshek 35 kilometer, binnenkort wordt dat 80 kilometer langer.

