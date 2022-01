Fietshersteller en ergotherapeut toegevoegd aan lijst knelpuntberoepen

In 2021 ontving VDAB meer dan 360.000 vacatures, dat zijn er dubbel zoveel als in 2020. Tegelijkertijd was er de laagste werkzoekendengraad te meten sinds 2008. “We zitten in een heel andere situatie dan een jaar geleden”, meldt minister Crevits, “We zien dat de economie een stuk gegroeid is, maar het grootste probleem is de mismatch tussen de werkzoekende en de vacatures die open staan.” De werkzoekenden hebben volgens de minister veelal een ander profiel dan wat er gevraagd wordt.

De minister wil inzetten op de drie takken die oververtegenwoordigd zijn in de top tien: de bouwsector, de schoonmaaksector en de zorgsector. “Voor de zorgsector zullen er opleidingen aangeboden worden voor mensen zonder diploma”, vertelt Crevits, “Het mooie is dat ze op het einde van de opleiding effectief een diploma in handen hebben.” De minister gaat daarnaast met de bouwsector in overleg om te kijken hoe ze zo snel mogelijk de juiste technische profielen aan het werk krijgen via onderwijs of opleidingen op het werk. “Als laatste is er ook de schoonmaaksector waar we via stages of beroepsopleidingen mensen meteen aan de slag hopen te krijgen”, meldt minister Crevits.