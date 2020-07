Fiets de Ronde van HLN! Volg de tips van Tom Boonen en rij 235 km op 3 weken

Tijdens de lockdown leek het wel alsof heel Vlaanderen ieder vrij moment op de fiets doorbracht. HLN daagt jullie uit om deze zomer de tweewieler opnieuw van stal te halen en zelf “De Ronde van HLN” te rijden: 235 kilometer (de afstand van de Ronde van Vlaanderen) op drie weken tijd. Je kiest zelf of je dat in enkele lange ritten doet, of dat je het samen met het gezin spreidt over veel korte etappes. Maar hoe begin je aan deze uitdaging?