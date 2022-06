Fiasco: Europees Parlement raakt het niet eens over historische klimaatwetten

Het Europees Parlement is er woensdag niet in geslaagd een meerderheid te vinden voor een hervorming van het emissiehandelssysteem (ETS). Bijgevolg werd de stemming over een nieuw sociaal klimaatfonds en over de invoering van een koolstofgrenstaks uitgesteld. De drie dossiers verhuizen nu opnieuw naar de milieucommissie.

Het Parlement stemde woensdag over een pakket klimaatwetgeving (‘Fit for 55') dat de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met minstens 55 procent naar beneden moet brengen. Dat ambitieniveau is opgenomen in de Europese Klimaatwet en is daarom ook wettelijk bindend.

Uitstootrechten

De eerste stemming, over de hervorming van het ETS-systeem voor de handel in uitstootrechten, is op een fiasco uitgedraaid. Na meer dan een uur over amendementen te hebben gestemd, schoot een meerderheid van de parlementsleden het eindrapport af (265 stemmen voor, 340 tegen, 34 onthoudingen). Vooral het feit dat de gratis uitstootrechten voor bepaalde sectoren pas tegen 2034 zouden verdwijnen, bleek een brug te ver. Het gaat om de sectoren waarop in de toekomst een nieuw mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) zal worden toegepast, zoals elektriciteit, ijzer en staal, aluminium en cement.

Het Duitse parlementslid Peter Liese (EVP), dat het ETS-dossier door het parlement moet loodsen, reageerde erg ontgoocheld op het resultaat van de stemming. “Sociaaldemocraten en groenen hebben zich aan de zijde van uiterst rechts geschaard”, hekelde hij. Het hele rapport zal nu opnieuw besproken worden op het niveau van de milieucommissie, wat volgens Liese betekent dat de Raad (de lidstaten), waarmee het parlement uiteindelijk een akkoord zal moeten sluiten over alle aspecten van de nieuwe klimaatwetgeving, meer op het dossier zal kunnen wegen.

De covoorzitter van de groene fractie, de Belg Philippe Lamberts (Ecolo), verweet Liese dan weer dat hij en de EVP niet structureel met de pro-Europese krachten in het halfrond willen samenwerken. “Ik heb precies voor dit scenario gewaarschuwd”, zei hij.

Volledig scherm De Belg Philippe Lamberts (Ecolo) is covoorzitter van de groene fractie in het Europees Parlement. © Belga

Koolstofgrenstaks

Omdat het ETS-dossier nauw verbonden is met de nieuwe koolstofgrenstaks - de invoering wordt afhankelijk gemaakt van de datum waarop de gratis uitstootrechten verdwijnen - werd de stemming over dat dossier helemaal uitgesteld.

Ook over het sociaal klimaatfonds legde het Parlement zijn standpunt nog niet vast. Dat fonds moet de meest kwetsbare gezinnen ondersteunen bij de energietransitie en zou deels gefinancierd moeten worden door de opbrengsten het nieuwe ETS-systeem. “Laat ons dit dan ook als een pakket behandelen”, zei de Nederlandse Esther de Lange. Volgens Peter Liese maakt koppeling van de drie dossiers “zinvolle compromissen” mogelijk.

Over de herziening van het ETS-systeem voor de luchtvaartsector bracht het parlement wel zijn stem uit. Dat dossier staat inhoudelijk los van de andere klimaatdossiers. Om 17 uur stemt het Parlement onder meer nog over strengere normen voor de emissies door personenvoertuigen en lichte bedrijfswagens.

“Wat een chaos”

Het uitstel voor de andere dossiers betekent dat het Europees Parlement zijn huiswerk opnieuw moet doen vooraleer het aan de onderhandelingstafel kan gaan zitten met de Raad. En dat frustreert verschillende parlementsleden. “Wat een chaos”, zegt Hilde Vautmans (Open Vld). “Het Parlement zal haar werk moeten overdoen. Laten we werk maken van een pro-Europese meerderheid.”

Voor de groenen was het “volstrekt onaanvaardbaar” om de definitieve uitfasering van de gratis uitstootrechten tot 2034 uit te stellen, zegt Sara Matthieu (Groen). “We hebben een meerderheid gevonden om dit conservatieve voorstel weg te stemmen. Wij vinden het een goede zaak om nu terug te keren naar de tekentafel van de milieucommissie en een betere deal uit te werken.” Ze verwijt de conservatieve fracties - met name de EVP en de ECR - een eerlijke klimaatdeal te hebben getorpedeerd “door het ambitieniveau omlaag te halen”. Nochtans leek het parlement op weg naar een nog ambitieuzere reductiedoelstelling dan de Europese Commissie had voorgesteld.

Volledig scherm Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit). © Belga

Gebrek aan ambitie

Ook Kathleen Van Brempt (Vooruit) hekelt het gebrek aan ambitie na de stemming van de amendementen op de ETS-tekst. “Om die reden heeft onze fractie tegen de finale tekst die voorlag in het parlement gestemd”, legt ze uit. Ze hoopt dat alle fracties nu de moed en durf zullen tonen om een “gedragen compromis” te ondersteunen.

Johan Van Overtveldt (N-VA) ziet zijn voorspelling bewezen dat “de Europese Unie voorop wil lopen, maar zichzelf voorbij dreigt te hollen”. “Dat hebben de stemmingen in plenaire vergadering vandaag op pijnlijke wijze geïllustreerd”, zegt hij.

Lees ook:

Volledig scherm Het Europees parlementsgebouw in Straatsburg, met uitzonderlijk een Oekraïense vlag aan de mast. © ANP / EPA