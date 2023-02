Ferrari herleid tot schroot nog voor hij de showroom buiten rijdt

Een ongelukje op het werk, het kan iedereen overkomen. Maar in dit geval gaat die wel gepaard met een stevig prijskaartje. Het incident gebeurde vorige week bij een autodealer in het Amerikaanse Florida. Iemand wilde de wagen met de lift verhuizen naar de parkeergarage op de derde verdieping.

Met de hulp van een sleepbedrijf en de brandweer werd de bolide uit de liftschacht gehesen. In de showroom bleek dat de schade groot was. De achterkant was verbrijzeld en het dak zwaar beschadigd.

250.000 euro

Een Ferrari Roma met iet of wat toeters en bellen kost al snel zo'n 250.000 euro. De wagen telt 612 pk, en trekt in 3,4 seconden op van 0 naar 100 km/uur, wanneer hij niet vastzit in een liftschacht. In dit geval is de auto met nog maar 0 kilometers op de teller meteen rijp voor de schroothoop. Mogelijk kunnen wel nog wat onderdelen hergebruikt worden.