Feest in Pand 10

Pand 10 start het nieuwe jaar nu vrijdag met een optreden van DC Snakebuster. Snakebuster is gekend van zijn succesvol picknicktafeloptreden tijdens de Langste Eettafel en was finalist in de categorie kunstenaar van het jaar voor het Gala van de Tiense Troeven. Daarna is het de beurt aan The Dark Knights Of Soul. Iedereen is welkom vanaf 20 uur. (HCH)